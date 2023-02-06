《經濟通通訊社６日專訊》一個「流浪氣球」擾亂中美關係，美國國務卿布林肯推遲訪華，

加上美國就業數據意外強勁支持美聯儲加息決定，北上資金連續第二日流出，滬深股市亦是連續

第二日下跌，上證綜合指數（滬綜指）收跌０﹒７６％，報３２３８﹒７點，深成指跌

１﹒１８％，創業板指挫１﹒４％。

陸股通繼上周五（３日）單日淨流出４２﹒４６億元（人民幣．下同），時隔１７個交易日

之後重見流出，而今日再淨流出５﹒４３億元。兩市全日成交８７４７億元，按日減少４﹒４％

。

中美關係再陷入緊張，在美國領土上空飄浮多日的中國高空氣球，上周六（４日）下午遭美

軍導彈擊落，外電引述華府高級官員指，中方氣球故意穿越美加地區，並曾在蒙大拿州上空短時

間盤旋，包括一些敏感軍事場所，例如核武器發射井等，美國國務卿布林肯亦推遲訪華行程。中

國外交部副部長謝鋒５日就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉

，強調美方執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和

國際慣例。



＊萬科、五糧液急跌４％＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，儘管

當局出台政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處於下滑，「亟需的開發商重組仍進展較慢」，

政府需要採取更多行動來支持該行業。不過，ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫及ＩＭＦ政策顧

問白雪飛聯合發布聲明稱，中國房地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示

「誇大市場中存在的困難並非合適之舉。」地產股走低，萬科Ａ（深：０００００２）瀉

３﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒５％

，保利發展（滬：６０００４８）、信達地產（滬：６００６５７）跌２％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌１﹒１％。

白酒股領跌，五糧液（深：０００８５８）瀉４％，洋河股份（深：００２３０４）跌

２﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒３％，口子窖（滬：６０３５８９）跌１﹒９％

，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒３％。



＊ＣｈａｔＧＰＴ議論紛紛，多股蹭概念漲停＊



ＣｈａｔＧＰＴ背後的人工智能深度學習能力繼續成為資本炒作題材，盡管有券商認為

ＣｈａｔＧＰＴ在中短期內無法完全取代傳統搜索引擎，也較難改變當前全球搜索引擎市場競爭

格局，但也有意見認為ＣｈａｔＧＰＴ將進一步降低知識獲取門檻，還可能徹底改變部分行業的

生態。

ＣｈａｔＧＰＴ概念成為本日一枝獨秀的概念板塊，海天瑞聲（滬：６８８７８７）、雲從

科技（滬：６８８３２７）、科大國創（深：３００５２０）飆兩成漲停，福石控股

（深：３０００７１）升１４﹒８％，光云科技（滬：６８８３６５）升１３﹒３％，天娛數科

（深：００２３５４）、高鴻股份（深：０００８５１）、漢王科技（深：００２３６２）升一

成漲停，科大訊飛（深：００２２３０）升９﹒２％，拓爾思（深：３００２２９）升８﹒６％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０８６﹒８８ －１﹒３２

上證綜合指數 ３２３８﹒７０ －０﹒７６ ３４９１﹒２７

深證綜合指數 ２１４５﹒１９ －０﹒８４ ５２５５﹒８４

上證Ｂ股指數 ２９６﹒４２ －０﹒４４ １﹒４４

深證Ｂ股指數 １２１９﹒２６ －０﹒６０ ０﹒５５

上證１８０指數 ８５５７﹒７１ －１﹒２９

上證３８０指數 ５９８１﹒９１ －０﹒４８

深證成份指數 １１９１２﹒５６ －１﹒１８

中小創新指數 ２４６６﹒６９ －０﹒１１

深圳創業板指數 ２５４４﹒０９ －１﹒４０

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