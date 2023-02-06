《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒５９％，報８５３１﹒９２點，上證
３８０指數半日跌０﹒８３％，報５９６１﹒０１點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３０﹒５４億元，賣盤超買盤，
淨流出１０﹒５４億元。
據內媒報道，銀保監辦公廳近日向各保險公司、保險保障基金公司下發通知，調整對保險保
障基金的基準繳納費率。保險股領跌，中國平安（滬：６０１３１８）挫３﹒２％，中國人壽
（滬：６０１６２８）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒６％，中國人保
（滬：６０１３１９）跌近１％。
國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，建議
政府需要採取更多行動來支持該行業。地產股走低，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒２％
，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒２％，信
達地產（滬：６００６５７）跌１﹒８％。
美國就業數據強勁挫傷關於聯儲會今年降息的預期，推動黃金和銅價下跌。中國需求不振也
給銅價造成壓力。有色股向下，紫金礦業（滬：６０１８９９）挫４﹒６％，北方稀土
（滬：６００１１１）跌１﹒４％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌２﹒２％，洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）跌３﹒７％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌３﹒７％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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