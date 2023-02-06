《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒２９％，報８５５７﹒７１點，上

證３８０指數收跌０﹒４８％，報５９８１﹒９１點。

據台媒報道，目前半導體硅片市場已出現長約客戶要求延後拉貨的情況，現貨價近期開始領

跌，這是近三年來首次出現降價。滬深半導體股集體回落，三安光電（滬：６００７０３）挫

２﹒５％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒７％，滬硅產業（滬：６８８１２６）跌

２﹒７％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌１﹒８％。

據內媒報道，銀保監辦公廳近日向各保險公司、保險保障基金公司下發通知，調整對保險保

障基金的基準繳納費率。保險股領跌，中國平安（滬：６０１３１８）挫２﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒６％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌近１％。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，建議

政府需要採取更多行動來支持該行業。地產股走低，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒５％

，保利發展（滬：６０００４８）跌逾２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌近３％，信達地

產（滬：６００６５７）跌近２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

