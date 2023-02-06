《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９７﹒８８億元，用２２﹒１２億元或４﹒２５％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）
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06/02/2023 15:18
《滬股通》滬股通額度全日用２２億元，外資流出５億元
《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９７﹒８８億元，用２２﹒１２億元或４﹒２５％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）
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上一篇新聞︰06/02/2023 15:18 《深股通》深成指收跌１﹒１８％，中小創新指跌０﹒１１％
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06/02/2023 15:18 《深股通》深股通全日流出９億元，外資連續兩日淨流出
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