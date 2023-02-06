《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘４９７﹒８８億元，用２２﹒１２億元或４﹒２５％。

外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）

