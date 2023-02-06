《經濟通通訊社６日專訊》深證成指半日跌１﹒５９％，報１１８６３﹒１８點，深證中小

創新指數半日跌０﹒５６％，報２４５５﹒５８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５２﹒３５億元，賣盤超買盤，

淨流出３２﹒３５億元。

工信部等八部門啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點，試點期２０２３－２０２５年。

提出要新增公共充電樁與公共領域新能源汽車推廣數量比例達１：１。充電樁股開盤飆升，奧特

迅（深：００２２２７）飆８﹒７％，積成電子（深：００２３３９）升一成漲停，英可瑞

（深：３００７１３）升兩成漲停。

美國就業數據意外強勁支持美國聯儲局加息決定，今早陸股通再流出４４﹒２２億元，反映

美持續加息環境下外資流出。白酒股急跌，五糧液（深：０００８５８）插水４﹒２％，洋河股

份（深：００２３０４）跌３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒３％。

美國就業數據強勁挫傷關於聯儲會今年降息的預期，推動黃金和銅價下跌。黃金概念股走弱

，銀泰黃金（深：０００９７５）跌近５％，湖南黃金（深：００２１５５）跌４﹒１％，銅陵

有色（深：０００６３０）跌２﹒６％，雲南銅業（深：０００８７８）跌２﹒５％，迪阿股份

（深：３０１１７７）跌近２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

