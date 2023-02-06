《經濟通通訊社６日專訊》深證成指今日收跌１﹒１８％，報１１９１２﹒５６點，深證中

小創新指數收跌０﹒１１％，報２４６６﹒６９點。

據英國《金融時報》報道，谷歌已向人工智能初創公司Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ投資了近４億美

元，後者正在測試ＯｐｅｎＡＩ的熱門產品ＣｈａｔＧＰＴ的競爭產品。滬深ＣｈａｔＧＰＴ概

念繼續走強，漢王科技（深：００２３６２）６連板，高鴻股份（深：０００８５１）升一成漲

停，福石控股（深：３０００７１）飆１４﹒８％。

國家發改委指，上周全國平均豬糧比價為４﹒９６：１，進入過度下跌一級預警區間，將會

同有關部門啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，並指導各地同步收儲。豬肉股普遍升，華統股份

（深：００２８４０）升４﹒９％，唐人神（深：００２５６７）漲３﹒９％，東瑞股份

（深：００１２０１）升３﹒６％。

工信部等八部門啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點，試點期２０２３－２０２５年。

提出要新增公共充電樁與公共領域新能源汽車推廣數量比例達１：１。充電樁股飆升，奧特迅

（深：００２２２７）、積成電子（深：００２３３９）升一成漲停，英可瑞

（深：３００７１３）升兩成漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

