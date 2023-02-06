《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２９﹒１４億元，賣盤超買盤，淨流出９﹒１４億元。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
06/02/2023 15:18
《深股通》深股通全日流出９億元，外資連續兩日淨流出
《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２９﹒１４億元，賣盤超買盤，淨流出９﹒１４億元。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰06/02/2023 15:29 《行業數據》中國黃金協會：春節期間黃金消費同比增長１８﹒２％
下一篇新聞︰06/02/2023 15:18 《深股通》深成指收跌１﹒１８％，中小創新指跌０﹒１１％
06/02/2023 15:18 《滬股通》滬股通額度全日用２２億元，外資流出５億元
06/02/2023 15:18 《滬股通》上證１８０收跌１﹒２９％，上證３８０跌０﹒４８％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰