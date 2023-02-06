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AH股新聞

06/02/2023 15:18

《深股通》深股通全日流出９億元，外資連續兩日淨流出

　　《經濟通通訊社６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２９﹒１４億元，賣盤超買盤，淨流出９﹒１４億元。
　　外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出５﹒４３億元，連續兩日淨流出。（ｄｗ）

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