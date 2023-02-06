《經濟通通訊社６日專訊》近期有媒體報道，微軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）計劃在未來幾周

內將ＣｈａｔＧＰＴ的下一代版本ＧＰＴ－４導入到搜尋引擎Ｂｉｎｇ中，預計將挑戰搜尋引擎

谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）的龍頭地位，掀起搜尋引擎最新革命性大戰。據英國《金融時報》報道，

谷歌已向人工智能初創公司Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ投資了近４億美元，後者正在測試ＯｐｅｎＡＩ

的熱門產品ＣｈａｔＧＰＴ的競爭產品。

滬深ＣｈａｔＧＰＴ概念繼續走強，漢王科技（深：００２３６２）６連板，高鴻股份

（深：０００８５１）升一成漲停，福石控股（深：３０００７１）升兩成漲停、榮聯科技

（深：００２６４２）飆６％，夢網科技（深：００２１２３）升２﹒５％。



＊中信證券：ＣｈａｔＧＰＴ在中短期內無法完全取代傳統搜索引擎＊



伴隨ＣｈａｔＧＰＴ在全球市場的流行，其在內容深度搜索中的突出表現引發了市場對其是

否能替代傳統搜索引擎的廣泛討論。中信證券發布觀點認為，ＣｈａｔＧＰＴ在中短期內無法完

全取代傳統搜索引擎，也較難改變當前全球搜索引擎市場競爭格局，但料將會加速搜索引擎演化

進程，並在中期形成以傳統搜索為主、ＣｈａｔＧＰＴ類模型為輔的新搜索引擎形態，相應帶來

谷歌等傳統搜索引擎巨頭ＡＩ投入大幅增加。

中信證券表示，ＣｈａｔＧＰＴ優化了問題與答案生成間的匹配精準度，用戶體驗遠好於傳

統搜索引擎，但背後系列短板亦阻礙了其在中短期對傳統搜索引擎的可能取代。首先，受制於模

型訓練方式，數據難以實時更新；其次，單次搜索成本過於高昂，據測算，其生成一條信息的成

本在１﹒３美分左右，是目前傳統搜索引擎的３－４倍；最後，統計學模型產生的內容真假混雜

，用戶難以辨別。

中信證券還表示，ＣｈａｔＧＰＴ產生的鯰魚效應料推動全球ＡＩ產業化進程的全面提速，

以及ＡＩ生成內容時代的全面到來。（ｊｔ）

