《經濟通通訊社６日專訊》華遠地產（滬：６００７４３）近日發布２０２２年年度業績預

虧公告，因計提減值准備，公司預計淨利潤將虧損３５億元到３９億元。與２０２１年度

６﹒６９億元的虧損相比，額度擴大超５倍，也創下華遠地產上市以來最差業績。

聯合資信表示，針對上述事項，已與華遠地產取得聯繫，並將進一步保持與公司的溝通，以

便全面分析並及時反映上述事項對公司主體及其上述債券信用水平可能帶來的影響。

華遠地產目前跌１％。（ｃｔ）

