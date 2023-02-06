《經濟通通訊社６日專訊》深交所今日公告，億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）

Ｈ股在香港市場價格穩定期結束且相應Ａ股上市滿１０個交易日，根據規定，億華通Ｈ股調入港

股通標的證券名單，今日起生效。億華通Ｈ股現升逾３％，Ａ股更抽升逾６％。（ｃｔ）









