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AH股新聞

06/02/2023 11:12

《Ａ股焦點》億華通Ｈ股獲調入港股通標的，Ａ股抽升逾６％

　　《經濟通通訊社６日專訊》深交所今日公告，億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）
Ｈ股在香港市場價格穩定期結束且相應Ａ股上市滿１０個交易日，根據規定，億華通Ｈ股調入港
股通標的證券名單，今日起生效。億華通Ｈ股現升逾３％，Ａ股更抽升逾６％。（ｃｔ）
　
　
　
　

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