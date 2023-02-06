《經濟通通訊社６日專訊》中國自房企骨牌式債務爆雷後，多地土地拍賣都出現水靜鵝飛的

場面，由於缺乏民企的參與，各地城投公司受地方政府安排參與買地，托底房地產市場，以免大

批土地流拍。盡管中國財政部曾於去年９月要求地方不得通過國企購地等方式虛增土地出讓收入

，亦嚴禁通過舉債儲備土地，但情況似乎有增無減。廣發証券報告顯示，去年所有賣出的住宅用

地中，城投公司的拿地金額達２﹒２５萬億元，拿地佔比５４％，從季度數據來看，第四季城投

公司拿地佔比為６５％，遠高於第一季的４３％，反映當局的阻嚇作用不大。

報告又指，江蘇省城投拿地比例最高，全年達到７５％，湖北、四川和湖南位居其後，佔比

達到６５％或以上。有財經界人士警告，城投拿地所造成的新增債務、虛增收入、土地閒置等一

系列問題，只會進一步增加地方財政和土地的綁定，平添風險因素，將成為監管部門重點關注的

問題。

內媒此前分析，城投企業和國資關係緊密，因而有政府信用背書，城投企業可循多渠道取得

融資，包括城投債、銀行借款以及信托、融資租賃等非標融資，所以城投公司拿地相當於地方舉

債儲備土地。（ｅｙ）

