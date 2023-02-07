《神州經脈》盡管外圍因素拖累大市氣氛，外資連日流出，但在ＣｈａｔＧＰＴ概念及地產

股拉漲帶動下，Ａ股仍勉強保持升幅，滬綜指全日升０﹒１５％，報３２４３﹒４３點，深成指

升０﹒０１％，創業板跌０﹒３８％。

兩市全日成交８４５７億元（人民幣．下同），按日減少３﹒３％；陸股通今日淨流出

３８﹒６億元，連續第三個交易日流出。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情

報部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國

磋商。中國外交部發言人毛寧被問到會否要求美國歸還氣球碎片時，僅表示這艘飛艇不是美國的

，是中國的，中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。美國總統拜登被問到氣球事件會否

削弱美中關係，拜登就認為不會，他說，美國已向中國表明美方將如何處理有關氣球，中方理解

美方的立場，美方不會退讓。



２﹒ 國家外匯管理局公布，截至２０２３年１月末，中國外匯儲備規模為３１８４４﹒６億美

元，較去年１２月末上升５６７﹒６億美元，升幅為１﹒８％，中國外匯儲備連續４個月上升。

此外，人民銀行連續第三個月增持黃金。１月末官方儲備資產中黃金儲備１２５２﹒８３億美元

，１２月末為１１７２億美元。以安士計，１月末黃金儲備６５１２萬安士，較上月增加４８萬

安士，為連續第三個月增加。外匯局稱，２０２３年１月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨

幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化

等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。



３﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７８７６，較上個交易日４時３０分收

盤價跌４４點子，連跌三個交易日，創１月６日以來的一個月新低。全日在６﹒７７３７至

６﹒７９３６之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９６７，較上個交

易日跌２３０點子，三連貶，創１月９日以來近１個月新低；上個交易日報６﹒７７３７。



４﹒ ＣｈａｔＧＰＴ短時間內在全球爆紅，內地多家知名互聯網公司紛紛公布人機對話相關專

利。百度今日公布，命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目為「文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ

Ｂｏｔ。目前項目在上線前衝刺，將在３月份完成內部測試，然後公開發布。騰訊科技（深圳）

有限公司申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利可實現人機順暢溝通

；阿里巴巴達摩院（杭州）科技有限公司申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及

電子設備」專利可提升問答交互的準確性；華為技術有限公司申請的「人機對話方法以及對話系

統」專利可識別用戶異常行為進行回覆。



５﹒ 二線特大城市武漢放鬆限購令，支持居民家庭合理住房消費，結合房價和新房庫存情況動

態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，在非限購區

域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數，放非本市戶籍居民家庭在限購區域購買首套住

房的可實行購房資格「承諾辦、容缺辦」。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，以一個家庭能

買多少套房為中心的限購措施曾經是中國最缺少靈活性的政策手段，武漢此次鬆綁意義重大，顯

示即使這樣的硬性措施都可以變得更加靈活。內媒統計，在去年全國ＧＤＰ十強城市中，除了北

上廣深四大一線城市外，其餘６個城市均在一定程度上放開樓市限購。除此之外，像佛山、東莞

等２０２２年ＧＤＰ過萬億元的城市，則放開全域限購。專家認為，預計後續還將會有更多熱點

二線城市跟進，預計除了一線城市外，其他城市或將全面取消限購。



６﹒ 全國人大財經委建議，加快城市房地產管理法的修法工作進度，盡早提請全國人大常委會

會議審議。推動建立適應新發展模式的配套制度，配合有關部門完善房地產用地、財稅、金融政

策，及時將成熟有效的制度和政策納入城市房地產管理法的修訂內容。此外，河南省住房和城鄉

建設工作會議７日在鄭州召開，會議提出，圍繞第一批專項借款項目１０月底前全部建成交付、

第二批年底前交付５０％目標。



７﹒ 內地近日掀起的提前還房貸潮，增加銀行壓力，在為提前還貸設障的同時，更有銀行趁勢

推出提前還貸貸款產品。內媒引述北方四線城市銀行的信貸人員表示，有銀行專門推出還貸貸款

貸款，表面上是給企業的經營貸，其實就是專門讓客戶提前還貸。這些經營貸利率大概３厘多，

１０年等額本息，比當時的房貸利率要低很多。報道並稱，「有這些業務的銀行找金融中介推產

品，現在滿大街都是這樣的廣告。」



８﹒ 交易所債券做市業務昨日正式啟動，首批１２家證券公司參與做市。《上海證券報》報道

，在首批參與做市的券商中，有一家頭部券商當日債券雙邊報價超過萬筆，最終成交逾２００筆

。此外，上交所披露，２０２２年全年上交所科創板終止項目共計４０家。從終止原因來看，財

務核查相關問題佔比約５３％，科創屬性相關問題佔比約２８％，合規性相關問題佔比約２０％

，其他原因佔比約１８％。 （ｄｗ）

