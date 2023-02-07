《鍾之日記》２月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股繼續偏軟，三大主要指數下跌。不過市場觀望聯儲局主席鮑威爾講話，香江魚缸連

日低迷後迎來反彈，今早曾反彈近三百點，惟收市升幅明顯收窄，大市成交僅過千億。

港股小幅高開後，早盤窄幅震盪，之後升幅收窄至６０點，低見２１２８２，但大盤隨即湧

入，大市升幅擴大，最多升２９０點，高見２１５１２，但受制廿天線。大市反彈似乎欠力度，

午後升幅收窄，恒指於１５時１９分曾僅升３７點，見２１２５９點全日低。恒生指數收報

２１２９８，升７６點或升０﹒３６％，主板成交１０３７﹒７７億元，為１月２７日以來最低

。

國企指數報７２３２，升４２點或升０﹒６０％。恒生科技指數報４５１６，升５１點或升

１﹒１５％。



＊外資連續第三個流出Ａ股，滬指止兩連跌＊



祖國股市方面，盡管外圍因素拖累大市氣氛，外資連日流出，但在ＣｈａｔＧＰＴ概念及地

產股拉漲帶動下，勉強保持升幅，滬綜指全日升０﹒１５％，報３２４３﹒４３，深成指升

０﹒０１％，創業板跌０﹒３８％。

兩市全日成交８４５７億元人民幣，按日減少３﹒３％；陸股通今日淨流出３８﹒６億元人

民幣，連續第三個交易日流出。

美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報

部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋

商。中國外交部發言人毛寧被問到會否要求美國歸還氣球碎片時，僅表示這艘飛艇不是美國的，

是中國的，中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。



＊３月公測國產ＣｈａｔＧＰＴ，百度飆逾一年高位＊



百度（０９８８８）官宣其類似人工智能聊天機器人的ＣｈａｔＧＰＴ項目，命名「文心一

言」，英文名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ。百度預計，３月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾

開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。百度全日勁升１５﹒３％，報１６２﹒５元

，創逾一年新高。

百度表示，集團擁有ＣｈａｔＧＰＴ相關技術，而且百度在人工智能四層架構中，有全棧布

局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，而文心一言，位於模型

層。百度又稱，在人工智能領域深耕數十年，擁有產業級知識增強文心大模型ＥＲＮＩＥ，具備

跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

百度創始人李彥宏曾稱，ＣｈａｔＧＰＴ是ＡＩ技術發展到一定階段後產生的新機會，但是

要把它變成人人需要的產品，這一步其實才是最難的。

ＣｈａｔＧＰＴ短時間內在全球爆紅，甚至被視為可動搖搜查引擎的地位。微軟隨即牽頭投

資約１００億美元於ＣｈａｔＧＰＴ母企ＯｐｅｎＡＩ，搜尋引擎Ｇｏｏｇｌｅ也緊接著宣布，

推出新的ＡＩ聊天機械人。

中國科網巨頭也爭相入局，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）及華為均公布已申請

「人機對話」相關專利。阿里今日小升１﹒６％，騰訊彈０﹒９％。

其他ＡＩ概念股以美圖（０１３５７）表現最強，股價飆近１５％，創近兩年新高；鷹瞳科

技（０２２５１）升６﹒１％，百融雲（０６６０８）漲３﹒１％，匯量科技（０１８６０）、

赤子城科技（０９９１１）升逾１％，微博（０９８９８）彈０﹒４％。



＊武漢首鬆綁限購令，內房開口笑＊



多年前作為「房住不炒」最標誌性的限購令政策現鬆動。二線特大城市武漢調整限購令，限

購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個

單位，而且外地戶籍買房可「先上車後補票」，外地人就算在武漢的社保或個稅繳納未滿一年也

可直接買房，之後再補交文件，有關規定可謂名存實亡。

限購令多年來可謂內地房地產市場的「定海神針」，但隨著內地樓市考驗愈來愈大，這個神

針或到了退出歷史舞台的一刻。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，武漢限購令放鬆意義重大

，顯示即使這樣的硬性措施都可以變得更加靈活，預計其他城市或將跟進仿效。

不過，武漢敢為天下先也有其苦衷，在相關新聞的微博評論，不少人形容武漢政府是在割韭

菜、「吃相難看」，更有人直指，放寬限購的背後就是房子賣不出去了。廣東省城規院住房政策

研究中心首席研究員李宇嘉對內媒表示，２０２２年以來武漢樓市快速下行，新樓交易下滑超四

成，樓價亦連續多月下降，市場庫存積壓嚴重。

對房企而言，有韭菜可以割總好過遍地空房，內房股走高慶祝，中國遠洋（０３３７７）漲

５﹒４％，中國金茂（００８１７）升４﹒３％，新城發展（０１０３０）升３﹒６％，時代中

國控股（０１２３３）升３﹒１％，旭輝控股（００８８４）升２﹒８％，保利置業集團

（００１１９）揚２﹒７％，碧桂園（０２００７）升２﹒２％，萬科企業（０２２０２）升

０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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