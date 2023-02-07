《經濟通通訊社７日專訊》中集車輛（深：３０１０３９）（０１８３９）公布關連交易，
向控股股東中集集團（０２０３９）（深：００００３９）出售深圳中集專用車１００％持股，
以配合中集集團整合深圳地區相關產業資源。現金代價１３﹒５６億（人民幣．下同）；估計出
售帳面收益介乎７﹒１億－７﹒７５億元。
中集車輛Ａ股跌０﹒２％，不過Ｈ股升１﹒４％。至於中集集團ＡＨ股齊齊向好，Ａ股升
１﹒８％，Ｈ股升０﹒９％，報５﹒９元。（ｃａ）
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07/02/2023 10:33
《Ａ股焦點》中集車輛Ａ偏軟，逾１３億元向大股東悉售專用車持股
《經濟通通訊社７日專訊》中集車輛（深：３０１０３９）（０１８３９）公布關連交易，
向控股股東中集集團（０２０３９）（深：００００３９）出售深圳中集專用車１００％持股，
以配合中集集團整合深圳地區相關產業資源。現金代價１３﹒５６億（人民幣．下同）；估計出
售帳面收益介乎７﹒１億－７﹒７５億元。
中集車輛Ａ股跌０﹒２％，不過Ｈ股升１﹒４％。至於中集集團ＡＨ股齊齊向好，Ａ股升
１﹒８％，Ｈ股升０﹒９％，報５﹒９元。（ｃａ）
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