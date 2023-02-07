《經濟通通訊社７日專訊》中集車輛（深：３０１０３９）（０１８３９）公布關連交易，

向控股股東中集集團（０２０３９）（深：００００３９）出售深圳中集專用車１００％持股，

以配合中集集團整合深圳地區相關產業資源。現金代價１３﹒５６億（人民幣．下同）；估計出

售帳面收益介乎７﹒１億－７﹒７５億元。

中集車輛Ａ股跌０﹒２％，不過Ｈ股升１﹒４％。至於中集集團ＡＨ股齊齊向好，Ａ股升

１﹒８％，Ｈ股升０﹒９％，報５﹒９元。（ｃａ）

