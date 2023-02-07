《經濟通通訊社７日專訊》四川省國資委旗下中國新能源發電企業－－川能動力

（深：０００１５５）早前公告，公司控股股東四川省能源投資集團有限責任公司總經濟師張昌

均已被四川省監察委員會立案調查及實施留置措施。張昌均同時兼任公司法定代表人、董事長。

除張昌均外公司其他全部董事、監事和高級管理人員目前均正常履職。

受消息拖累，川能動力半日跌２﹒９％，報１８﹒５９元人民幣。（ｃａ）

