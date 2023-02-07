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AH股新聞

07/02/2023 11:41

《Ａ股焦點》董事長被四川省監委立案調查，川能動力半日跌近３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》四川省國資委旗下中國新能源發電企業－－川能動力
（深：０００１５５）早前公告，公司控股股東四川省能源投資集團有限責任公司總經濟師張昌
均已被四川省監察委員會立案調查及實施留置措施。張昌均同時兼任公司法定代表人、董事長。
除張昌均外公司其他全部董事、監事和高級管理人員目前均正常履職。
　　受消息拖累，川能動力半日跌２﹒９％，報１８﹒５９元人民幣。（ｃａ）

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