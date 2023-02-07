《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海證監局昨日公告稱，磐京股權投資基金

（上海）有限公司涉嫌私募違規，決定對其進行立案調查。當日晚間，百億私募盤京投資突發緊

急聲明，稱公司與「磐京股權投資基金（上海）有限公司」不存在關聯關係。

盤京投資此番發布聲明或因公司名稱與違規私募讀音接近，擔心引發投資者誤會。盤京投資

是國內知名平台型證券私募，創立於２０１６年４月。盤京投資以成長股投資見長，長期業績優

異，業內稱其管理規模已突破３００億人民幣。去年盤京投資產品出現較大回撤，眼下正承受一

定業績壓力。從公司發布的新年策略看，盤京投資對２０２３年市場總體持謹慎偏樂觀態度，全

年預計成長類風格將佔優。

而磐京投資則成立於２０１５年１月，公司註冊資本２﹒３億元人民幣。公司法定代表人、

董事長、總經理是毛崴，他還在上市公司大連聖亞（滬：６００５９３）擔任要職，此前還曾涉

及公司「內鬥」，增持大連聖亞股票過程中多次被監管處罰。去年９月８日磐京投資已被協會註

銷私募基金管理人登記，原因是「異常經營」。

