《經濟通通訊社７日專訊》內地地方政府出台新政策鼓勵汽車消費，河南省最新發布《關於

進一步搞活汽車流通擴大汽車消費的通知》中指出，擴大新能源汽車流通消費，促進跨區域自由

流通、支持新能源汽車消費、加快公共領域車輛綠色替代、積極支持充電設施建設。

其中提到，鼓勵有條件的市縣開展新能源汽車下鄉活動，研究出台下鄉支持政策，引導企業

加大活動優惠力度，促進農村地區新能源汽車推廣應用；加大公交車、巡游出租車和城市建成區

的載貨汽車、郵政用車、市政環衛車輛、網約出租車新能源更新替代推進力度；加快推進居住社

區、停車場、加油站、高速公路服務區、客貨運樞紐等充電設施建設，鼓勵充電樁運營企業適當

下調充電服務費。



＊加大汽車消費信貸支持＊



另外，《通知》還指出，全面實施重型車國六排放標準、非道路柴油移動機械第四階段排放

標准，推動淘汰國三及以下排放標准的柴油、燃氣貨車和汽油車，加快淘汰國四柴油汽車和採用

稀薄燃燒技術的燃氣汽車；研究補助政策，支持有條件的地市開展汽車以舊換新活動。鼓勵金融

機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車消費

信貸支持。（ｄｗ）

