《經濟通通訊社７日專訊》百度（０９８８８）公布，命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目為「

文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ。目前項目在上線前衝刺，將在３月份完成內部測試，

然後公開發布。

去年９月，百度ＣＥＯ李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性

改變」。分析料百度自那時起做文心一言。按照谷歌和微軟節奏，開放內測還有可能提前。

港股百度目前大漲近６％。（ｄｗ）

