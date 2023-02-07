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AH股新聞

07/02/2023 10:06

百度類ＣｈａｔＧＰＴ產品３月完成內測，命名ＥＲＮＩＥ　Ｂｏｔ

　　《經濟通通訊社７日專訊》百度（０９８８８）公布，命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目為「
文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ　Ｂｏｔ。目前項目在上線前衝刺，將在３月份完成內部測試，
然後公開發布。
　　去年９月，百度ＣＥＯ李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性
改變」。分析料百度自那時起做文心一言。按照谷歌和微軟節奏，開放內測還有可能提前。
　　港股百度目前大漲近６％。（ｄｗ）

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