《經濟通通訊社７日專訊》百度（０９８８８）公布，命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目為「
文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ。目前項目在上線前衝刺，將在３月份完成內部測試，
然後公開發布。
去年９月，百度ＣＥＯ李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性
改變」。分析料百度自那時起做文心一言。按照谷歌和微軟節奏，開放內測還有可能提前。
港股百度目前大漲近６％。（ｄｗ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
07/02/2023 10:06
百度類ＣｈａｔＧＰＴ產品３月完成內測，命名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ
《經濟通通訊社７日專訊》百度（０９８８８）公布，命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目為「
文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ。目前項目在上線前衝刺，將在３月份完成內部測試，
然後公開發布。
去年９月，百度ＣＥＯ李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性
改變」。分析料百度自那時起做文心一言。按照谷歌和微軟節奏，開放內測還有可能提前。
港股百度目前大漲近６％。（ｄｗ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
上一篇新聞︰07/02/2023 10:15 《Ａ股焦點》ＣｈａｔＧＰＴ大熱，奧飛娛樂漲２％，國脈科技漲停
下一篇新聞︰07/02/2023 10:04 《Ａ股焦點》東北證券跌１％，被捲入豫金剛石財務造假案被調查
07/02/2023 10:02 《中國要聞》國資委：加大國防軍工、糧食能源等重點安全領域布局
07/02/2023 09:59 《Ａ股焦點》打包出售１２個碧桂園合作項目，保利發展漲１﹒５％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰