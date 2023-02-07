《經濟通通訊社７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２３年１月
共４１個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２２億美元，佔本期全
球ＴＯＰ１００手遊發行商收入４０％。
寒假和春節期間，中國手遊市場逐漸回暖，並在１月創下新的月收入紀錄。騰訊
（００７００）遊戲旗下《王者榮耀》、《和平精英》等國民手遊產品收入全線增長，使得發行
商手遊收入環比增長２６％，同比增長１４﹒８％，創歷史新高。（ｄｗ）
07/02/2023 11:28
《行業數據》上月４１個中國手遊廠商吸金２２億美元按月增２６％
《經濟通通訊社７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２３年１月
共４１個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２２億美元，佔本期全
球ＴＯＰ１００手遊發行商收入４０％。
寒假和春節期間，中國手遊市場逐漸回暖，並在１月創下新的月收入紀錄。騰訊
（００７００）遊戲旗下《王者榮耀》、《和平精英》等國民手遊產品收入全線增長，使得發行
商手遊收入環比增長２６％，同比增長１４﹒８％，創歷史新高。（ｄｗ）
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