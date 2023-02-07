  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/02/2023 11:28

《行業數據》上月４１個中國手遊廠商吸金２２億美元按月增２６％

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２３年１月
共４１個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２２億美元，佔本期全
球ＴＯＰ１００手遊發行商收入４０％。
　　寒假和春節期間，中國手遊市場逐漸回暖，並在１月創下新的月收入紀錄。騰訊
（００７００）遊戲旗下《王者榮耀》、《和平精英》等國民手遊產品收入全線增長，使得發行
商手遊收入環比增長２６％，同比增長１４﹒８％，創歷史新高。（ｄｗ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金