《經濟通通訊社７日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２３年１月

共４１個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２２億美元，佔本期全

球ＴＯＰ１００手遊發行商收入４０％。

寒假和春節期間，中國手遊市場逐漸回暖，並在１月創下新的月收入紀錄。騰訊

（００７００）遊戲旗下《王者榮耀》、《和平精英》等國民手遊產品收入全線增長，使得發行

商手遊收入環比增長２６％，同比增長１４﹒８％，創歷史新高。（ｄｗ）

