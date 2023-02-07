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AH股新聞

07/02/2023 12:00

《大灣區》深圳：制定深圳特色直播銷售員人才職業技能要求

　　《經濟通通訊社７日專訊》深圳市監局就《直播銷售員人才職業技能要求》公開徵求意見。
《要求》稱，通過制定具深圳特色的直播銷售員人才職業技能要求，推動直播電商行業人才培養
與考核，建立從業人員正確價值觀，提升專業技能與素養，使直播電商行業規範標準化。
（ｄｗ）
　

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