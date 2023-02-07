  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/02/2023 15:59

《中國房產》河南：首批保交樓專項借款項目計劃１０月底前交付

　　《經濟通通訊社７日專訊》河南省住房和城鄉建設工作會議７日在鄭州召開，在保交樓、化
風險方面，會議提出，圍繞第一批專項借款項目１０月底前全部建成交付、第二批年底前交付
５０％目標，發揮「一樓一策一專班一銀行」機制作用，確保按時間節點完成目標任務。
　
＊逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試點積極探索現房銷售＊
　
　　會議明確，今年將進一步規範商品房預售資金監管，逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試
點，積極探索預售制度改革和現房銷售。推動房地產企業做強、整合、轉型、出清，支持房地產
企業向商業、文化、旅游、物業管理、住房體檢、住房養老等延伸，由開發商向城市綜合服務運
營商轉型。探索建立人房地錢聯動機制。鄭州市要開展長租房試點，培育市場主體，增加租賃住
房供應，滿足新市民、青年人住房需求。
　　此外在穩預期、促消費方面。優化二套房認定標準，開展團購、房展會等促銷活動，支持合
理住房消費。加大對違法違規企業打擊力度，依法查處房地產開發、房屋買賣、住房租賃等違法
違規行為，探索建立房地產企業信用評價制度，發揮信用監管作用，整治規範市場秩序，增強消
費信心。（ｄｗ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金