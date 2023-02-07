《經濟通通訊社７日專訊》河南省住房和城鄉建設工作會議７日在鄭州召開，在保交樓、化

風險方面，會議提出，圍繞第一批專項借款項目１０月底前全部建成交付、第二批年底前交付

５０％目標，發揮「一樓一策一專班一銀行」機制作用，確保按時間節點完成目標任務。



＊逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試點積極探索現房銷售＊



會議明確，今年將進一步規範商品房預售資金監管，逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試

點，積極探索預售制度改革和現房銷售。推動房地產企業做強、整合、轉型、出清，支持房地產

企業向商業、文化、旅游、物業管理、住房體檢、住房養老等延伸，由開發商向城市綜合服務運

營商轉型。探索建立人房地錢聯動機制。鄭州市要開展長租房試點，培育市場主體，增加租賃住

房供應，滿足新市民、青年人住房需求。

此外在穩預期、促消費方面。優化二套房認定標準，開展團購、房展會等促銷活動，支持合

理住房消費。加大對違法違規企業打擊力度，依法查處房地產開發、房屋買賣、住房租賃等違法

違規行為，探索建立房地產企業信用評價制度，發揮信用監管作用，整治規範市場秩序，增強消

費信心。（ｄｗ）

