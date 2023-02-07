《經濟通通訊社７日專訊》廣東省政府印發《廣東省碳達峰實施方案》。方案提出，「十四

五」期間，綠色低碳循環發展的經濟體系基本形成，產業結構、能源結構和交通運輸結構調整取

得明顯進展，全社會能源資源利用和碳排放效率提升。到２０２５年，非化石能源消費比重力爭

達到３２％以上，到２０３０年，非化石能源消費比重達到３５％左右，順利實現２０３０年前

碳達峰目標。

方案提出，到２０３０年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到４０％左右

，電動乘用車銷售量力爭達到乘用車新車銷售量的３０％以上，營運交通工具單位換算周轉量碳

排放強度比２０２０年下降１０％，鐵路單位換算周轉量綜合能耗比２０２０年下降１０％，陸

路交通運輸石油消費力爭２０３０年前達到峰值。



＊目標２０２５年新型儲能裝機容量達２００萬千瓦以上＊



方案提出，規模化開發海上風電，打造粵東粵西兩個千萬千瓦級海上風電基地，適度開發風

能資源較為豐富地區的陸上風電。積極發展分布式光伏發電，因地制宜建設集中式光伏電站示範

項目。因地制宜發展生物質能，統籌規劃垃圾焚燒發電、農林生物質發電、生物天然氣項目開發

。到２０３０年，風電和光伏發電裝機容量達到７４００萬千瓦以上。

因地制宜開展新型儲能電站示範及規模化應用，穩步推進「新能源＋儲能」項目建設。到

２０２５年，新型儲能裝機容量達到２００萬千瓦以上。到２０３０年，抽水蓄能電站裝機容量

超過１５００萬千瓦，省級電網基本具備５％以上的尖峰負荷響應能力。（ｄｗ）

