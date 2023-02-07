《經濟通通訊社７日專訊》工信部裝備工業一司相關負責人表示，預計今年新能源汽車產銷

仍將保持較快增長態勢。下一步，工信部將重點開展五個方面工作：一是優化政策供給；二是保

障穩定運行；三是支持創新突破；四是優化發展環境；五是深化開放發展。推動發布《道路機動

車輛生產許可管理條例》，開展智能網聯汽車准入試點。加快制定《動力電池回收利用管理辦法

》，完善回收利用體系建設。



＊加大汽車企業在境外投融資等服務支持＊



工信部裝備工業一司相關負責人就《關於組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作

的通知》工信部將指導發布產業綠色低碳發展路線圖；多措並舉做好關鍵原材料保供穩價工作；

加快制定《動力電池回收利用管理辦法》；加大汽車企業在境外投融資、消費信貸和海外投資險

等服務支持力度。

２０２２年，銷量達到６８８﹒７萬輛，連續８年居全球第一，新能源汽車新車銷量達到汽

車新車總銷量的２５﹒６％，提前完成《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》

提出的２０２５年發展目標。工信部稱，總體看，中國掌握了電池、電機、電控等關鍵技術，形

成了涵蓋基礎材料、零部件、制造裝備等完整的產業體系，具備了支撐產品全面市場化拓展的基

礎和條件，但還面臨充換電便利性有待提升、產業融合發展不夠等突出問題，同時碳達峰、碳中

和戰略對綠色低碳交通運輸體系建設也提出更高要求。（ｅｗ）

