《經濟通通訊社７日專訊》市場轉向預計美聯儲堅定加息，加上氣球飛越美國領空的事件持

續發展，外圍因素對滬深股市形成低氣壓，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２％，報

３２４５﹒２３點，深綜指高開０﹒１７％，金融、地產股造好，軟件、互聯網股走低。

美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報

部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於在拉丁美洲上的另一個氣球，中方承認同屬中

國民用無人飛艇，作氣象觀測用途，因氣候原因誤入有關地區。中國氣球背後的陰謀論愈演愈烈

，有外媒報道指，早在特朗普執政年代，美方已數次發現中國氣球飛臨該國上空，其中三次還靠

近了敏感的軍事設施和訓練區域，包括海軍、空軍及航母基地。特朗普否認有關報道，中國外交

部亦引述特朗普的有關說法。美國總統拜登回應中國氣球事件，不認為會削弱美中關係，中方理

解美方的立場，美方不會退讓。白宮國家安全委員會發言人柯比則表示，美國國務卿布林肯並未

取消訪華的行程，將在適當時機與中國重新討論。

內地各省市為救樓市花招百出，二線城市武漢再度鬆綁限購令，稱在該市住房限購區域購房

的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個單位。有專

家分析有關規定意義重大，此項調整對於武漢市場和全國其他城市都具有積極的作用。

人民銀行今日進行３９３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，當日實現淨回籠７８０億

元。

中金公司發布研報指，預計１月信貸投放規模可能達到４﹒８萬億元，創單月歷史新高，或

明顯高於市場預期，同比多增０﹒８萬億元，又認為今年年中能夠見到信貸需求實質拐點。

（ｅｙ）

