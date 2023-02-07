《經濟通通訊社７日專訊》市場轉向預計美聯儲堅定加息，加上氣球飛越美國領空的事件持

續發展，外圍因素對滬深股市形成低氣壓，不過在地產及ＣｈａｔＧＰＴ概念帶動下，滬綜指半

日收市堅挺仍升０﹒３３％，報３２４９﹒３２點，深成指升０﹒２７％，創業板指則跌

０﹒０６％。

兩市半日成交４９３４億元（人民幣．下同），較上交易日同時段成交收縮１３﹒３％，北

上資金繼續循陸股通淨流出１１﹒７億元。

美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報

部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋

商。



＊限購令鬆動，地產股舉杯慶祝＊



多年前作為「房住不炒」最標誌性的限購令政策現鬆動。二線特大城市武漢調整限購令，限

購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個

單位。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，武漢限購令放鬆意義重大，顯示即使這樣的硬性措

施都可以變得更加靈活，其他城市可以仿效。

地產股歡迎各地樓市鬆綁，華發股份（滬：６００３２５）升４﹒６％，金地集團

（滬：６００３８３）升３﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）升２％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒９％。



＊ＡＩ狂潮還在持續＊



ＣｈａｔＧＰＴ引發的資本狂潮還在繼續，Ｇｏｏｇｌｅ及內地科企百度（０９８８８）都

將推出類似產品應對，蘋果亦於下周舉行ＡＩ大會，相關Ａ股愈炒愈有，神思電子

（深：３００４７９）飆兩成漲停，海天瑞聲（滬：６８８７８７）升１６﹒１％，神州泰岳

（深：３００００２）漲１３﹒８％，科大國創（深：３００５２０）升１１﹒９％，光雲科技

（滬：６８８３６５）升１１﹒６％，天娛數科（深：００２３５４）升一成漲停，即使ＡＩ四

小龍之一雲從科技（滬：６８８３２７）澄清和ＣｈａｔＧＰＴ無關係，今早股價仍升２﹒５％

。（ｅｙ）

