《經濟通通訊社７日專訊》市場轉向預計美聯儲堅定加息，加上氣球飛越美國領空的事件持
續發展，外圍因素對滬深股市形成低氣壓，不過在地產及ＣｈａｔＧＰＴ概念帶動下，滬綜指半
日收市堅挺仍升０﹒３３％，報３２４９﹒３２點，深成指升０﹒２７％，創業板指則跌
０﹒０６％。
兩市半日成交４９３４億元（人民幣．下同），較上交易日同時段成交收縮１３﹒３％，北
上資金繼續循陸股通淨流出１１﹒７億元。
美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報
部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋
商。
＊限購令鬆動，地產股舉杯慶祝＊
多年前作為「房住不炒」最標誌性的限購令政策現鬆動。二線特大城市武漢調整限購令，限
購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個
單位。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，武漢限購令放鬆意義重大，顯示即使這樣的硬性措
施都可以變得更加靈活，其他城市可以仿效。
地產股歡迎各地樓市鬆綁，華發股份（滬：６００３２５）升４﹒６％，金地集團
（滬：６００３８３）升３﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股
（滬：６０１１５５）升２﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）升２％，保利發展
（滬：６０００４８）升１﹒９％。
＊ＡＩ狂潮還在持續＊
ＣｈａｔＧＰＴ引發的資本狂潮還在繼續，Ｇｏｏｇｌｅ及內地科企百度（０９８８８）都
將推出類似產品應對，蘋果亦於下周舉行ＡＩ大會，相關Ａ股愈炒愈有，神思電子
（深：３００４７９）飆兩成漲停，海天瑞聲（滬：６８８７８７）升１６﹒１％，神州泰岳
（深：３００００２）漲１３﹒８％，科大國創（深：３００５２０）升１１﹒９％，光雲科技
（滬：６８８３６５）升１１﹒６％，天娛數科（深：００２３５４）升一成漲停，即使ＡＩ四
小龍之一雲從科技（滬：６８８３２７）澄清和ＣｈａｔＧＰＴ無關係，今早股價仍升２﹒５％
。（ｅｙ）
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