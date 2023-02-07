《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股午後市況稍微轉差，滬綜指升０﹒１５％，報
３２４３﹒４３點，滬深３００指數升０﹒０９％，深成指升０﹒０１％。上海Ｂ股升
０﹒１２％，深圳Ｂ股升０﹒３８％。（ｅｙ）
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07/02/2023 13:30
《Ａ股行情》市況稍轉差，滬指升０﹒１５％深成指升０﹒０１％
《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股午後市況稍微轉差，滬綜指升０﹒１５％，報
３２４３﹒４３點，滬深３００指數升０﹒０９％，深成指升０﹒０１％。上海Ｂ股升
０﹒１２％，深圳Ｂ股升０﹒３８％。（ｅｙ）
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