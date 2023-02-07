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AH股新聞

07/02/2023 15:08

《Ａ股行情》陸股通三連流出滬指收升０﹒２９％，互聯網板塊領漲

　　《經濟通通訊社７日專訊》盡管外圍因素拖累大市氣氛，外資連日流出，但在
ＣｈａｔＧＰＴ概念及地產股拉漲帶動下，Ａ股仍勉強保持升幅，滬綜指全日升０﹒１５％，報
３２４３﹒４３點，深成指升０﹒０１％，創業板跌０﹒３８％。
　　兩市全日成交８４５７億元（人民幣．下同），按日減少３﹒３％；陸股通今日淨流出
３８﹒６億元，連續第三個交易日流出。
　　美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報
部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋
商。
　
＊澄清不涉ＣｈａｔＧＰＴ，雲從科技坐過山車＊
　
　　多年前作為「房住不炒」最標誌性的限購令政策現鬆動。二線特大城市武漢調整限購令，限
購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個
單位。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，武漢限購令放鬆意義重大，顯示即使這樣的硬性措
施都可以變得更加靈活，其他城市可以仿效。
　　地產股歡迎樓市鬆綁訊號，金地集團（滬：６００３８３）漲３﹒４％，新城控股
（滬：６０１１５５）升２﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒２％，保利發展
（滬：６０００４８）升１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒６％，新湖中寶
（滬：６００２０８）揚１﹒１％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ引發的資本狂潮繼續，Ｇｏｏｇｌｅ及內地科企百度（０９８８８）都將推
出類似產品應對，蘋果亦於下周舉行ＡＩ大會，相關概念股愈炒愈有，神思電子
（深：３００４７９）飆兩成漲停，海天瑞聲（滬：６８８７８７）升１３﹒２％，光雲科技
（滬：６８８３６５）、神州泰岳（深：３００００２）漲１３﹒１％，科大國創
（深：３００５２０）升７﹒３％，天娛數科（深：００２３５４）升一成漲停，ＡＩ四小龍之
一雲從科技（滬：６８８３２７）澄清和ＣｈａｔＧＰＴ無關係，今早股價一度倒升，但午後市
況轉急插，全日跌５﹒５％收市。
　
＊遭中證監調查，東北證券跌２％＊
　
　　東北證券（深：０００６８６）因在豫金剛石非公開發行股票項目中涉嫌保薦、持續督導等
業務未勤勉盡責，所出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，遭中證監決定立案調
查。東北證券股價跌１﹒９％，報６﹒８２元。
　　餐飲旅遊股跌幅居前，大連聖亞（滬：６００５９３）瀉５％，三特索道
（深：００２１５９）跌４﹒６％，曲江文旅（滬：６００７０６）跌３﹒４％，君亭酒店
（深：３０１０７３）挫３％，首旅酒店（滬：６００２５８）跌２﹒９％，麗江股份
（深：００２０３３）跌２﹒８％，中青旅（滬：６００１３８）跌２﹒７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０９０﹒３６　　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２４３﹒４３　　＋０﹒１５　　　　２１８６﹒１４　　
　　深證綜合指數　　２１４９﹒５１　　＋０﹒２０　　　　３６５５﹒４３　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９６﹒７７　　＋０﹒１２　　　　　０﹒５１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２３﹒８９　　＋０﹒３８　　　　　０﹒２６　　　　
　　上證１８０指數　８５６７﹒４３　　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５９８１﹒４４　　－０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１９１３﹒２９　＋０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２４８０﹒５６　　＋０﹒５６　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２５３４﹒３８　　－０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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