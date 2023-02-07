《經濟通通訊社７日專訊》盡管外圍因素拖累大市氣氛，外資連日流出，但在

ＣｈａｔＧＰＴ概念及地產股拉漲帶動下，Ａ股仍勉強保持升幅，滬綜指全日升０﹒１５％，報

３２４３﹒４３點，深成指升０﹒０１％，創業板跌０﹒３８％。

兩市全日成交８４５７億元（人民幣．下同），按日減少３﹒３％；陸股通今日淨流出

３８﹒６億元，連續第三個交易日流出。

美國白宮國安委發言人透露，目前已在海面上打撈到中國氣球的部分殘骸，將交給美國情報

部門仔細分析，沒有將殘骸交還中國的計劃，至於美國國務卿布林肯訪華時機將適時再與中國磋

商。



＊澄清不涉ＣｈａｔＧＰＴ，雲從科技坐過山車＊



多年前作為「房住不炒」最標誌性的限購令政策現鬆動。二線特大城市武漢調整限購令，限

購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，意味著本地人最多可購三個單位、外地人可購兩個

單位。易居中國研究院研究總監嚴躍進表示，武漢限購令放鬆意義重大，顯示即使這樣的硬性措

施都可以變得更加靈活，其他城市可以仿效。

地產股歡迎樓市鬆綁訊號，金地集團（滬：６００３８３）漲３﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒６％，新湖中寶

（滬：６００２０８）揚１﹒１％。

ＣｈａｔＧＰＴ引發的資本狂潮繼續，Ｇｏｏｇｌｅ及內地科企百度（０９８８８）都將推

出類似產品應對，蘋果亦於下周舉行ＡＩ大會，相關概念股愈炒愈有，神思電子

（深：３００４７９）飆兩成漲停，海天瑞聲（滬：６８８７８７）升１３﹒２％，光雲科技

（滬：６８８３６５）、神州泰岳（深：３００００２）漲１３﹒１％，科大國創

（深：３００５２０）升７﹒３％，天娛數科（深：００２３５４）升一成漲停，ＡＩ四小龍之

一雲從科技（滬：６８８３２７）澄清和ＣｈａｔＧＰＴ無關係，今早股價一度倒升，但午後市

況轉急插，全日跌５﹒５％收市。



＊遭中證監調查，東北證券跌２％＊



東北證券（深：０００６８６）因在豫金剛石非公開發行股票項目中涉嫌保薦、持續督導等

業務未勤勉盡責，所出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，遭中證監決定立案調

查。東北證券股價跌１﹒９％，報６﹒８２元。

餐飲旅遊股跌幅居前，大連聖亞（滬：６００５９３）瀉５％，三特索道

（深：００２１５９）跌４﹒６％，曲江文旅（滬：６００７０６）跌３﹒４％，君亭酒店

（深：３０１０７３）挫３％，首旅酒店（滬：６００２５８）跌２﹒９％，麗江股份

（深：００２０３３）跌２﹒８％，中青旅（滬：６００１３８）跌２﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０９０﹒３６ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ３２４３﹒４３ ＋０﹒１５ ２１８６﹒１４

深證綜合指數 ２１４９﹒５１ ＋０﹒２０ ３６５５﹒４３

上證Ｂ股指數 ２９６﹒７７ ＋０﹒１２ ０﹒５１

深證Ｂ股指數 １２２３﹒８９ ＋０﹒３８ ０﹒２６

上證１８０指數 ８５６７﹒４３ ＋０﹒１１

上證３８０指數 ５９８１﹒４４ －０﹒０１

深證成份指數 １１９１３﹒２９ ＋０﹒０１

中小創新指數 ２４８０﹒５６ ＋０﹒５６

深圳創業板指數 ２５３４﹒３８ －０﹒３８

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