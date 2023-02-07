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AH股新聞

07/02/2023 11:35

《滬股通》上證１８０半日升０﹒３７％，上證３８０升０﹒２１％

　　《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３７％，報８５８９﹒１１點，上證
３８０指數半日升０﹒２１％，報５９９４﹒２４點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒３２億元，用１０﹒６８
億元或２﹒１％。
　　武漢結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家
庭可新增一個購房資格，在非限購區域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數等。地產股
走高，華發股份（滬：６００３２５）揚４﹒６％，格力地產（滬：６００１８５）升１﹒４％

　　旅遊股今早大幅回吐，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒２％，中青旅
（滬：６００１３８）跌２﹒９％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒３％，天目湖
（滬：６０３１３６）跌０﹒９％，國旅聯合（滬：６００３５８）跌０﹒７％，九華旅遊
（滬：６０３１９９）跌１﹒１％，曲江文旅（滬：６００７０６）跌２﹒８％，西藏旅遊
（滬：６００７４９）跌１﹒８％。
　　東航（滬：６００１１５）預計２月底將恢復國際航線至６０條，復線航班集中在東南亞等
。東航跌０﹒８％，報５﹒２６元人民幣。其他民航股普跌，南航（滬：６０００２９）跌
０﹒４％，國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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