《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３７％，報８５８９﹒１１點，上證

３８０指數半日升０﹒２１％，報５９９４﹒２４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒３２億元，用１０﹒６８

億元或２﹒１％。

武漢結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家

庭可新增一個購房資格，在非限購區域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數等。地產股

走高，華發股份（滬：６００３２５）揚４﹒６％，格力地產（滬：６００１８５）升１﹒４％

。

旅遊股今早大幅回吐，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒２％，中青旅

（滬：６００１３８）跌２﹒９％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌２﹒３％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌０﹒９％，國旅聯合（滬：６００３５８）跌０﹒７％，九華旅遊

（滬：６０３１９９）跌１﹒１％，曲江文旅（滬：６００７０６）跌２﹒８％，西藏旅遊

（滬：６００７４９）跌１﹒８％。

東航（滬：６００１１５）預計２月底將恢復國際航線至６０條，復線航班集中在東南亞等

。東航跌０﹒８％，報５﹒２６元人民幣。其他民航股普跌，南航（滬：６０００２９）跌

０﹒４％，國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

