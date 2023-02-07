《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２５％，報８５７８﹒９７點，上

證３８０指數收升０﹒２％，報５９９３﹒８８點。

家用電器股全日走勢向好，石頭科技（滬：６８８１６９）飆７﹒４％，科沃斯

（滬：６０３４８６）漲４﹒６％，海爾智家（滬：６００６９０）升１﹒６％，飛科電器

（滬：６０３８６８）升２％，萊克電氣（滬：６０３３５５）升１﹒８％，極米科技

（滬：６８８６９６）升０﹒１％，四川長虹（滬：６００８３９）彈逾１％。

武漢結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家

庭可新增一個購房資格，在非限購區域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數等。地產股

走高，華發股份（滬：６００３２５）揚３﹒９％，格力地產（滬：６００１８５）升１﹒６％

。

東航（滬：６００１１５）預計２月底將恢復國際航線至６０條，復線航班集中在東南亞等

。東航跌０﹒２％，報５﹒２９元人民幣。其他民航股普跌，南航（滬：６０００２９）跌

０﹒１％，國航（滬：６０１１１１）升０﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

