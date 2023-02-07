《經濟通通訊社７日專訊》深證成指半日升０﹒２７％，報１１９４４﹒７點，深證中小創

新指數半日升０﹒６５％，報２４８２﹒６１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒８６億元，賣盤超買盤，

淨流出２０﹒８６億元。

近期聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ走紅，多家互聯網巨頭紛紛公布人機對話相關專利，包括騰

訊、阿里及華為。ＣｈａｔＧＰＴ概念股續飆，神州泰岳（深：３００００２）抽升１３﹒８％

，天娛數科（深：００２３５４）、漢王科技（深：００２３６２）升一成漲停，慧博雲通

（深：３０１３１６）升８﹒８％。

百度旗下類似ＣｈａｔＧＰＴ項目為將在３月份完成內部測試，然後公開發布。百度概念股

造好，視覺中國（深：０００６８１）漲停，天音控股（深：０００８２９）升３﹒６％，賽微

電子（深：３００４５６）升２﹒５％，宇信科技（深：３００６７４）升２﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒１％，千方科技（深：００２３７３）升０﹒９％。

豬肉股回落，牧原股份（深：００２７１４）跌０﹒９％，溫氏股份（深：３００４９８）

跌１﹒４％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒１％，新希望（深：０００８７６）跌

０﹒６％，順鑫農業（深：０００８６０）跌１﹒１％，立華股份（深：３００７６１）跌

０﹒４％，益生股份（深：００２４５８）跌１﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

