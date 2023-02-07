《經濟通通訊社７日專訊》深證成指今日收升０﹒１２％，報１１９２６﹒８８點，深證中

小創新指數收升０﹒６６％，報２４８２﹒９５點。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９６７，較上個交易日跌２３０點子，

三連貶，創１月９日以來近１個月新低。造紙股跟隨回落，太陽紙業（深：００２０７８）跌

０﹒４％，美利云（深：０００８１５）跌３﹒５％，百亞股份（深：００３００６）跌

２﹒３％，安妮股份（深：００２２３５）跌５﹒３％。

近期聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ走紅，多家互聯網巨頭紛紛公布人機對話相關專利，包括騰

訊、阿里及華為。ＣｈａｔＧＰＴ概念股續飆，神州泰岳（深：３００００２）抽升１３﹒１％

，天娛數科（深：００２３５４）、漢王科技（深：００２３６２）升一成漲停，慧博雲通

（深：３０１３１６）升近５５％。

百度旗下類似ＣｈａｔＧＰＴ項目為將在３月份完成內部測試，然後公開發布。百度概念股

造好，視覺中國（深：０００６８１）漲停，天音控股（深：０００８２９）升２﹒６％，賽微

電子（深：３００４５６）升３﹒３％，宇信科技（深：３００６７４）升５﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）升逾１％，千方科技（深：００２３７３）升０﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

