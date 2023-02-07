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AH股新聞

07/02/2023 10:15

《Ａ股焦點》ＣｈａｔＧＰＴ大熱，奧飛娛樂漲２％，國脈科技漲停

　　《經濟通通訊社７日專訊》近期受ＣｈａｔＧＰＴ驅動，ＡＩ板塊持續大漲，今日再有上市
公司表示有投資ｃｈａｔＧＰＴ產業。奧飛娛樂（深：００２２９２）在互動平台表示，目前持
有人工智能公司－－北京光年無限科技有限公司５％股權。奧飛娛樂續升２﹒４％，報５﹒５元
（人民幣．下同），創逾一年新高。
　　據了解，光年無限有自己的ＡＩ對話機器人產品－圖靈機器人開放平台，開發者可自行快速
接入並創建個性化機器人，包含聊天機器人、智能客服等，目前累計註冊企業開發者超過１５０
萬。光年無限公司表示ＣｈａｔＧＰＴ是其重點技術業務方向，光年無限將持續投入研發及產品
化，爭取在該領域構建更高壁壘及競爭力。
　　國脈科技（深：００２０９３）稱，公司聚焦身聯網的研發與應用，其核心功能之一包括了
與用戶在情感與心理方面的交互，ＣｈａｔＧＰＴ提供了一個很好的技術路徑。公司將積極研究
ＣｈａｔＧＰＴ與現有技術的融合，國脈科技漲停。
　　另外，亦有ＡＩ公司澄清沒有與ＯｐｅｎＡＩ的相關合作，其中，春節後股價翻倍的雲從科
技（滬：６８８３２７）昨日（６日）表示未與ＯｐｅｎＡＩ開展合作，ＣｈａｔＧＰＴ的產品
和服務未給公司帶來業務收入。海天瑞聲（滬：６８８７８７）也稱尚未與ＯｐｅｎＡＩ開展合
作。
　　雲從科技連升９日後，今早回吐３﹒８％，報３３﹒０８元；海天瑞聲仍漲６﹒４％，報
１４８﹒５元。（ｊｔ）

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