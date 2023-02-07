《經濟通通訊社７日專訊》三六零（滬：６０１３６０）午後升一成漲停，報８﹒０２元人

民幣。

三六零午間在互動平台稱，３６０搜索是中國搜索引擎的Ｔｏｐ ２，市場份額為３５％，

公司的人工智能研究院從２０２０年開始一直在包括類ＣｈａｔＧＰＴ技術在內的ＡＩＧＣ技術

上有持續性的投入；公司也計劃盡快推出類ＣｈａｔＧＰＴ技術的ｄｅｍｏ版產品。（ｊｔ）

