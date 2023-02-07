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AH股新聞

07/02/2023 13:52

《Ａ股焦點》三六零漲停封板，計劃盡快推ＣｈａｔＧＰＴ技術產品

　　《經濟通通訊社７日專訊》三六零（滬：６０１３６０）午後升一成漲停，報８﹒０２元人
民幣。
　　三六零午間在互動平台稱，３６０搜索是中國搜索引擎的Ｔｏｐ　２，市場份額為３５％，
公司的人工智能研究院從２０２０年開始一直在包括類ＣｈａｔＧＰＴ技術在內的ＡＩＧＣ技術
上有持續性的投入；公司也計劃盡快推出類ＣｈａｔＧＰＴ技術的ｄｅｍｏ版產品。（ｊｔ）

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