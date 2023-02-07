《經濟通通訊社７日專訊》再有上市公司聲稱有ＣｈａｔＧＰＴ相關產品在研發測試中。鴻

博股份（深：００２２２９）發公告稱，ＣｈａｔＧＰＴ作為人工智能的重要發展方向，在公司

發展的範圍之內，也有相關產品在研發測試階段中。

受消息刺激，鴻博股份漲停，報８﹒９５元至近三年高位。

鴻博股份主要從事商業票據印刷，主要產品為熱敏紙票證、普通紙票證和包裝辦公用紙等。

（ｃａ）

