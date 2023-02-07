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AH股新聞

07/02/2023 14:10

《Ａ股焦點》鴻博股份急漲停，稱有ＣｈａｔＧＰＴ相關產品研發中

　　《經濟通通訊社７日專訊》再有上市公司聲稱有ＣｈａｔＧＰＴ相關產品在研發測試中。鴻
博股份（深：００２２２９）發公告稱，ＣｈａｔＧＰＴ作為人工智能的重要發展方向，在公司
發展的範圍之內，也有相關產品在研發測試階段中。
　　受消息刺激，鴻博股份漲停，報８﹒９５元至近三年高位。
　　鴻博股份主要從事商業票據印刷，主要產品為熱敏紙票證、普通紙票證和包裝辦公用紙等。
（ｃａ）

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