《經濟通通訊社７日專訊》浙江省紀委監委公布，浙商銀行（０２０１６）

（滬：６０１９１６）原黨委書記、董事長沈仁康涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和

監察調查。浙商銀行方面表示，沈仁康已卸任一年多，經營狀況不受影響。浙商銀行受查高管不

止沈仁康一人，浙商銀行原副行長張長弓、浙商產融原副總裁徐兵此前亦被調查，至於與浙商銀

行關係密切的浙商產融董事長王衛華，亦有傳於去年９月失聯至今。

根據內媒《財新》分析，浙商銀行高管集體受查，和其極其激進的擴張手法滋生金融風險有

很大關係。浙商銀行本來是最小的全國股份制銀行，在２０１４年起的四年間迅猛增長，總資產

從２０１４年尾的６７００億元（人民幣．下同）擴張到２０１７年尾的１﹒５４萬億元，增長

１﹒３倍，除了信用風險外，浙商銀行後續還在股票質押、債券投資及Ｐ２Ｐ托管等業務上暴露

出嚴重的不良資產風險。

浙商銀行表外業務的擴張和表內一樣激進。《財新》指出，浙商銀行的資金通過浙商產融（

前身為浙銀資本）進行投行業務，投資不少高風險業務，包括為寶能系收購萬科Ａ

（深：０００００２）提供大量資金。像浙商產融這類的特殊目的公司不在商業銀行的自身體系

之內，屬監管的灰色地帶，不過亦容易成為利益輸送平台。時至２０２２年１月，沈仁康突然辭

職，其後便和浙商產融董事長王衛華一同失聯，成為浙商銀行高層大整頓的先兆。（ｅｙ）

