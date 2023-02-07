《經濟通通訊社７日專訊》離奇企業文化是全世界打工仔的共同話題，不少企業掌門人都愛

把自己的觀念寫進企業文化，甚至影響到員工的工作方式，好的企業文化可以令辦公室環境變得

和諧，但若要求員工將董事長的說話奉為圭臬甚至每天背誦，這樣的企業文化肯定不會好到哪兒

去。

據內媒報道指，中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）旗下壽險公司印發文件，要

求公司總、省、地市、縣支各級機構全體幹部員工，要學習、熟讀、並背誦董事長羅熹在首季峰

啟動會上傳達的「金句集錦」，不但平時要講金句用金句、背誦打卡，還要進行閉卷考試，公司

公眾號甚至上載一套例題供員工練習。

人保壽險作為央企的一部分，自然不屬於董事長羅熹本人，但公司卻讓員工把精力放在學習

羅熹的金句上，有要求員工拍馬屁的嫌疑，自然觀感不佳。在引發外界熱議後，據報人保壽險原

定的閉卷考試已被叫停。

《中新社》旗下新媒體發表題為《讓員工背誦董事長金句？切莫讓企業文化跑偏》評論稱，

強制員工背誦董事長金句，看似是讓員工領會管理者的經營思路和企業發展戰略，實則是下屬諂

媚上級之舉，容易使企業員工陷入盲目個人崇拜，作為一家企業的領導者，更應該時刻保持清醒

的頭腦，及時制止下屬的變相吹捧。

中國人保的企業內部文化近日引發關注，除了壽險部門，財險部門亦一樣有新聞。財險業務

黨委辦公室日前向員工下發六條「禁酒令」，其中一條禁令稱嚴禁在工作日和其他工作時間飲酒

，包括下班時間，有人質疑公司無權禁止員工放工後喝酒。（ｅｙ）

