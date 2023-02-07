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AH股新聞

07/02/2023 18:01

《新股上市》澎湃新聞：珠海萬達商管預計今年第二季完成赴港上市

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《澎湃新聞》引述知情人士指，大連萬達商管的管理層在日前
舉行的美元債發行路演會上表示，珠海萬達商管預計將在本月底前獲得中證監批准赴港上市，今
年第二季將完成在香港ＩＰＯ上市。
　　珠海萬達商管是萬達集團旗下商業物業運營管理的業務主體，公司曾於２０２１年１０月及
去年４月遞交上市申請，但都無法如願上市。珠海萬達商管第三次ＩＰＯ招股書申請已在港交所
掛網，聯席保薦人顯示為中信証券（０６０３０）、摩根大通和瑞信，機構投資者包括鄭裕彤家
族、碧桂園（０２００７）、中信資本、螞蟻、騰訊（００７００）、ＰＡＧ投資者等，萬達和
機構投資人設下了盈利對賭協議。
　　萬達掌門人王健林是昔日中國首富，但在被限制出境等傳聞，加上新冠疫情流行及中國房地
產市場下行等因素下，王健林的財富排名一路急跌，其兒子王思聰亦一度因訴訟糾紛被限制高消
費。網上流傳一份對賭協議指，２０１８年１月份，騰訊聯合蘇寧、京東（０９６１８）、融創
（０１９１８）向大連萬達商管投資３４０億元人民幣，但約定珠海萬達商管要在２０２３年
１１月前上市，否則投資者有權要求萬達給予現金補償。（ｅｙ）

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