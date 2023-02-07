《經濟通通訊社７日專訊》據《澎湃新聞》引述知情人士指，大連萬達商管的管理層在日前

舉行的美元債發行路演會上表示，珠海萬達商管預計將在本月底前獲得中證監批准赴港上市，今

年第二季將完成在香港ＩＰＯ上市。

珠海萬達商管是萬達集團旗下商業物業運營管理的業務主體，公司曾於２０２１年１０月及

去年４月遞交上市申請，但都無法如願上市。珠海萬達商管第三次ＩＰＯ招股書申請已在港交所

掛網，聯席保薦人顯示為中信証券（０６０３０）、摩根大通和瑞信，機構投資者包括鄭裕彤家

族、碧桂園（０２００７）、中信資本、螞蟻、騰訊（００７００）、ＰＡＧ投資者等，萬達和

機構投資人設下了盈利對賭協議。

萬達掌門人王健林是昔日中國首富，但在被限制出境等傳聞，加上新冠疫情流行及中國房地

產市場下行等因素下，王健林的財富排名一路急跌，其兒子王思聰亦一度因訴訟糾紛被限制高消

費。網上流傳一份對賭協議指，２０１８年１月份，騰訊聯合蘇寧、京東（０９６１８）、融創

（０１９１８）向大連萬達商管投資３４０億元人民幣，但約定珠海萬達商管要在２０２３年

１１月前上市，否則投資者有權要求萬達給予現金補償。（ｅｙ）

