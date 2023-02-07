《經濟通通訊社７日專訊》浙江省紀委監委公布，浙商銀行（０２０１６）

（滬：６０１９１６）原黨委書記、董事長沈仁康涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和

監察調查。浙商銀行方面表示，沈仁康已卸任一年多，經營狀況不受影響。

今年６０歲的沈仁康在去年１月份就已經被調任，曾任麗水市委常委、副市長，麗水市委副

書記、政法委書記。在其出任浙商銀行董事長的７年多內，浙商銀行完成了Ａ＋Ｈ股上市布局。

浙商銀行６日召開專題黨委會，黨委書記陸建強主持會議，會議強調，堅決擁護浙江省紀委

省監委決定，在沈仁康去職的一年多時間內，浙商銀行黨委積極正視過去遺留的風險，全面加強

黨的領導，全面導正政治生態、全面提升合規經營管理水平、全面重塑品牌形象，大力落實嚴的

主基調，聚力有效化解處置風險，存量理財整改提前完成計劃任務。

此外，浙商銀行還於６日晚間發布公告稱，董事會當日收到莊粵珉提交的辭職報告。莊粵珉

因需要投入更多時間處理其他個人事務辭去該行非執行董事職務，該等辭任自辭職報告送達該行

董事會時生效。（ｃａ）



