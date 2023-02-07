《經濟通通訊社７日專訊》據北京產權交易所官網顯示，保利發展（滬：６０００４８）擬

打包掛牌轉讓與碧桂園（０２００７）有合作的１２個項目公司股權，轉讓總價約２２﹒９７億

元人民幣。

掛牌信息顯示，在北京產權交易所進行披露的常州晟金房地產開發有限公司４１％股權、珠

海和築房地產開發有限公司５１％股權、珠海市碧弘碧桂園房地產開發有限公司５１％股權、中

山祥越實業投資有限公司５１％股權、中山市碧朗房地產開發有限公司４９％股權、句容碧華房

地產開發有限公司３０％股權、南通市通州區碧保置業有限公司５０％股權、溫州升聚投資管理

有限公司５０％股權、台州和隆置業有限公司５０％股權、重慶保南房地產開發有限公司５０％

股權、曲水天熠實業發展有限公司３５％股權、南京保寧置業有限公司４９％股權，共計１２宗

股權轉讓項目整體打包轉讓。即意向受讓方參與受讓本項目時，須同時參與受讓除本項目外的其

餘１１宗股權轉讓項目。



＊碧桂園：保利退出是股東共同協商的結果＊



本次交易完成後，受讓方及標的企業不得再繼續使用中國保利集團有限公司及其子企業的商

標、字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以中國保利集團有限公司子企業名義開

展經營活動。

對此，碧桂園方面回復稱，保利和碧桂園雙方都是行業內具有代表性的企業，一直積極貫徹

國家對於行業的調控要求。本次合作項目的退出，只是項目層面的具體經營事項，目的是確保項

目公司經營平穩向好發展，是雙方股東共同協商的結果。（ｃａ）

