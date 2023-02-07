《經濟通通訊社７日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，王穎和彭

家文的行長助理任職資格均已獲得中國銀保監會核准。

該行指，王穎現任深圳分行行長，任北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，而彭家文

任總行資產負債管理部總經理，曾歷任總行零售綜合管理部副總經理、總經理、總行零售金融總

部副總經理、副總裁、副總裁兼總行零售信貸部總經理，鄭州分行行長。（ｗｈ）

