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AH股新聞

07/02/2023 07:50

招商銀行（０３９６８）委２高層任行長助理獲銀保監會核准

　　《經濟通通訊社７日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，王穎和彭
家文的行長助理任職資格均已獲得中國銀保監會核准。
　　該行指，王穎現任深圳分行行長，任北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，而彭家文
任總行資產負債管理部總經理，曾歷任總行零售綜合管理部副總經理、總經理、總行零售金融總
部副總經理、副總裁、副總裁兼總行零售信貸部總經理，鄭州分行行長。（ｗｈ）

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