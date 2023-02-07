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AH股新聞

07/02/2023 07:50

《國企紅籌》華泰證券（６８８６）發債籌４５億人幣，上限９０％

　　《經濟通通訊社７日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，今年向專
業投資者公開發行公司債券（第三期）最終規模為４５億元（人民幣．下同），為計劃發行上限
５０億元的９０％。
　　該集團指，票面利率３﹒２３％，債券發行價格為每張１００元，而債券承銷機構申萬宏源
證券的關聯方合計認購債券１﹒６億元。（ｗｈ）

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