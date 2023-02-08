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AH股新聞

08/02/2023 09:52

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報４﹒９６元人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒９６元（人
民幣．下同），升９﹒９８％，最低價４﹒５８元；成交３０２７﹒４９萬股，成交金額
１﹒４４億元；量比２５﹒９７倍，換手率５﹒５９％。
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）升１６﹒４３％，報３﹒２６港元，最高價３﹒３港元，最低
價２﹒８７港元；成交７８２﹒８萬股，成交金額２４３６﹒０５萬港元；主動買沽比率
６５：３５，資金淨主動買入７６２﹒０１萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７５﹒６７％溢價。
（ｅｄ）

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