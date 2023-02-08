《經濟通通訊社８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，今日收到
控股股東電氣控股的通知，電氣控股已於２月７日在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成「
上海電氣（集團）總公司－上海電氣（集團）總公司２０２０年非公開發行可交換公司債券（第
一期）質押專戶」中的公司６﹒８４５億股無限售流通股份解除質押手續。本次解除質押股份佔
控股股東所持股份比例約８﹒８３％，佔公司總股本比例４﹒３９％。（ａｃ）
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08/02/2023 18:08
《國企紅籌》上海電氣：控股股東解除質押６﹒８億股公司股份
《經濟通通訊社８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，今日收到
控股股東電氣控股的通知，電氣控股已於２月７日在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成「
上海電氣（集團）總公司－上海電氣（集團）總公司２０２０年非公開發行可交換公司債券（第
一期）質押專戶」中的公司６﹒８４５億股無限售流通股份解除質押手續。本次解除質押股份佔
控股股東所持股份比例約８﹒８３％，佔公司總股本比例４﹒３９％。（ａｃ）
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