《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１４點，報２１２８３點。最高升１４４點報
２１４４３點，最低跌１１９點報２１１７８點。恒指收報２１２８３點，跌１５點或
０﹒０７％。
北水全日淨流出３６﹒３６億元，上日淨流入１６５６﹒９２萬元。北水淨買入最多的個股
依次是新東方在綫（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、恒生中國企業（０２８２８）
。
主板成交１１５６﹒０１億元增加１１﹒４％。其中港股通成交３６６﹒７億元，佔總成交
３１﹒７％。
＊抖音擬開拓全國外賣服務＊
內地媒體報道，抖音將於３月１日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時
，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營
高級經理等相關職位。
不過，對於上線外賣服務，抖音生活服務相關負責人回應，目前的「團購配送」項目仍在北
京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓
展試點城市，目前無具體時間表。
新東方在綫升３﹒８８％報５７﹒５元，北水淨買入３﹒１億元；藥明生物升１﹒１６％報
６５﹒２元，北水淨買入２﹒４億元；中國海洋石油升１﹒４％報１１﹒５６元，北水淨買入
２﹒１億元。
美團跌６﹒４８％報１５３﹒１元，北水淨賣出２５﹒８億元；快手跌６﹒１６％報
６２﹒５元，北水淨賣出４﹒７億元；恒生中國企業跌０﹒８２％報７２﹒５元，北水淨賣出
３﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新東方在綫 （０１７９７） ３﹒１０
藥明生物 （０２２６９） ２﹒４４
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０８
華潤電力 （００８３６） １﹒１８
中國移動 （００９４１） ０﹒８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） －２５﹒８２
快手 （０１０２４） －４﹒７０
恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒２９
香港交易所 （００３８８） －２﹒８３
工商銀行 （０１３９８） －２﹒５１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－