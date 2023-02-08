《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１４點，報２１２８３點。最高升１４４點報

２１４４３點，最低跌１１９點報２１１７８點。恒指收報２１２８３點，跌１５點或

０﹒０７％。

北水全日淨流出３６﹒３６億元，上日淨流入１６５６﹒９２萬元。北水淨買入最多的個股

依次是新東方在綫（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）；

淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、恒生中國企業（０２８２８）

。

主板成交１１５６﹒０１億元增加１１﹒４％。其中港股通成交３６６﹒７億元，佔總成交

３１﹒７％。



＊抖音擬開拓全國外賣服務＊



內地媒體報道，抖音將於３月１日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時

，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營

高級經理等相關職位。

不過，對於上線外賣服務，抖音生活服務相關負責人回應，目前的「團購配送」項目仍在北

京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓

展試點城市，目前無具體時間表。

新東方在綫升３﹒８８％報５７﹒５元，北水淨買入３﹒１億元；藥明生物升１﹒１６％報

６５﹒２元，北水淨買入２﹒４億元；中國海洋石油升１﹒４％報１１﹒５６元，北水淨買入

２﹒１億元。

美團跌６﹒４８％報１５３﹒１元，北水淨賣出２５﹒８億元；快手跌６﹒１６％報

６２﹒５元，北水淨賣出４﹒７億元；恒生中國企業跌０﹒８２％報７２﹒５元，北水淨賣出

３﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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新東方在綫 （０１７９７） ３﹒１０

藥明生物 （０２２６９） ２﹒４４

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０８

華潤電力 （００８３６） １﹒１８

中國移動 （００９４１） ０﹒８２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －２５﹒８２

快手 （０１０２４） －４﹒７０

恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒２９

香港交易所 （００３８８） －２﹒８３

工商銀行 （０１３９８） －２﹒５１

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