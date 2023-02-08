《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：正確理解和大力推進中國式現代化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平７日在領導幹部學習貫徹習近平思想和二十大精神研討班上表示，只有毫不動搖

堅持黨的領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛；否則就會偏離航向、喪失靈魂，甚至犯

顛覆性錯誤。



多地提振消費妙招頻出

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在將促消費放在重要位置的２０２３年，多地政府在豐富消費場景上妙招迭出，通過組織開展外

擺試點、大力發展夜間經濟、舉辦多主題購物節等方式，進一步釋放消費活力、激發消費潛力。



註冊制不搞大水漫灌

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在全面實行股票發行註冊制下，新股發行效率將進一步提升是各方共識，但這並不意味著市場會

迎來大擴容。業內人士預計，有關部門將引導相對穩定的發行節奏。短期市場不會出現新股「一

窩蜂上市」的局面。





《上海證券報》



主板發行上市制度全面改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

專家認為，全面註冊制下，主板上市條件更加包容、板塊定位更加明晰，多層次市場的體系架構

將更趨完善，各個市場板塊之間將形成能上能下、協同發展的局面。



１月末中國外儲規模為３﹒１８萬億美元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局７日發布的數據顯示，截至２０２３年１月末，中國外匯儲備規模為３１８４５

億美元，較２０２２年末上升５６８億美元，升幅為１﹒８２％。至此，中國外匯儲備規模已實

現連續四個月回升。



上海部署新一輪國資國企改革

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海市國資委主任白廷輝７日在上海市國資國企改革發展工作會議上表示，上海要分層分類建設

世界一流企業，上海要實施新一輪上市公司高質量發展行動，推動一批符合國家戰略、市場認可

度高的企業上市。





《證券時報》



中小外貿企業這個春天有點忙

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

生產線上，訂單產品趕工正忙，等待發往全球；車站機場，參加展會、拜訪客戶、迎接客戶，腳

步匆匆……新春伊始，各地中小外貿企業紛紛趕訂單、搶訂單，期待著今年外貿出口業務實現新

突破。



外匯儲備規模四連升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局７日公布的數據顯示，１月末，中國外匯儲備規模為３１８４５億美元，較

２０２２年末上升５６８億美元，升幅為１﹒８２％。當前，中國外匯儲備規模數據已連續４個

月回升。



以製造業高質量發展助推質量強國建設

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中共中央、國務院發布的《質量強國建設綱要》提出，深入實施質量強國戰略。這不僅體

現出國家對質量強國建設的高度重視，也反映出國家推動製造業高質量發展的信心決心。

（ｌｃ）

