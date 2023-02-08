《神州經脈》外圍因素繼續左右滬深股市，美國總統拜登在國情咨文警告中國若侵犯美國主

權，將採取行動保衛國家，不要賭美國會輸。Ａ股午後跌幅擴大，軍工、半導體等板塊下跌，拖

累滬綜指全日下跌０﹒４９％，報３２３２﹒１１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指倒跌

０﹒４８％。

成交收窄，兩市全日成交８０４７億元（人民幣．下同），按日減少４﹒８％；陸股通今日

淨流出１３﹒８９億元，連續第四個交易日流出。

人民銀行公布，今日進行６４１０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，逆回購操作量連

續第三日加大，並創三年來單日新高。今日有１５５０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放

４８６０億元，結束此前連續五日淨回籠。

在美軍擊落中國氣球並回收殘骸作研究用途後，中國駐美使館臨時代辦徐學淵奉命，就美方

武力襲擊中國民用無人飛艇向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登當地周二（７日）晚上９點發表其總統任期內第二份國情咨文，拜登表示，

美國處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或任何其他國家競爭，他亦已告知中國國家主席習

近平，美國尋求的是競爭而非衝突。拜登未有明確談及擊落中國氣球事件，但稱美國致力於與中

國合作，以促進美國利益並造福世界，但美國在上周的行動亦顯示，如果中國威脅到美國的主權

，美國將採取行動保護國家，而美國已經做到了。中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會

，對於美國總統拜登提及與中國的競爭關係，外交部反駁稱反對以競爭定義整個中美關係。稱中

方一向認為中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇

而不是挑戰。

毛寧引述中國國家主席習近平此前的說法指，寬廣的地球完全容得下中美各自發展。



２﹒ 氣球事件繼續發酵，美國國防部指，美方擊落中國高空氣球後當天立即要求舉行美中防長

通話，但遭北京拒絕。美方表示，相信美中之間保持開放的溝通渠道，對管理兩國關係非常重要

。據《路透》報道，美國副國務卿舍曼周一（６日）分別在華盛頓和北京與４０個國家的外交官

就１月底中國間諜氣球進入美國領空的情況進行簡報。美國方面指，該氣球是由中國軍方控制。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，美國動用武力襲擊意外誤入美國領空的中國民用無

人飛艇，是不可接受的、不負責任的行為，中方已經提出了嚴正的抗議。毛寧指出，誇大和渲染

中國威脅，無益於中美的互信和關系改善，也不能使美國更安全。當記者就美國防長提出同中國

防長通話但遭到中方拒絕尋求置評時，毛寧稱這個問題請向中國國防部詢問。



３﹒ 國台辦舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於恢復兩岸直航航點，已經做

好相關準備，沒有任何限制和障礙。希望台灣方面順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為借

口，用所謂「評估」「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。此外，國台辦同時促台方盡快全面恢

復「小三通」。而對賴清德就任民進黨主席後稱，其務實認定台灣已是所謂主權獨立的國家，沒

有再宣布台灣獨立的必要，未來會繼續蔡英文兩岸路線及４個堅持時表示，兩岸同屬一個中國，

歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。



４﹒ 南韓考慮提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證。南韓疾病管理廳廳長池榮美表示，雖然沒

有獲得官方信息，但通過各種途徑確認，中國的新冠疫情趨穩，確診病例呈下降趨勢，疫情在春

節後擴散和有新變異株的情況都沒有出現，因此考慮提前開放中國公民赴韓短期簽證，但會繼續

維持對中國入境人員的落地檢測措施。此外，ＦＮＮ報導，日本政府正考慮放寬去年１２月中國

爆發疫情後針對來自該國旅客實施的防疫規定。新的變動最快本月生效，計劃不再要求所有旅客

在入境時接受檢測，但繼續要求旅客提供出發前的陰性檢測結果證明。此外內媒報道，國資委下

屬七家國企航司，包括國航、東航、南航、廈航、川航、深航、山航近日接到要求，為減少虧損

，停止低價投放，監管部門將核查票面以及航信系統。三大航於２月３日先行暫停超低價政策，

並於２月６日凌晨按指導調艙。



５﹒ 有傳聞稱上市公司全資持有的私募基金被緊急叫停。中證監面向所有板塊的上市公司傳達

口頭要求，上市公司旗下若有實控私募基金管理人，需立即停止新發基金產品。旗下無基金產品

的管理人，建議盡快辦理管理人資質註銷手續。對此，有上市公司旗下私募人士透露，暫未收到

該監管通知。此外，內媒引述市場傳聞稱，１６家國資券商收到監管指導，要求在下周四（１６

日）之前清散港美股業務，國內ＩＰ要下線港美股Ａｐｐ。傳言稱，有頭部券商的負責人剛開完

會，表示內部已經緊急應對。由於上述傳言稱有１６家國資券商收到指導，有內媒詢問多家券商

。其中，不少券商表示沒有美股業務，也沒有聽說收到相關指導。亦有券商發言人表示，具體負

責相關業務的部門對此事並未回覆。



６﹒ 乘聯會初步統計，中國１月份乘用車市場零售１２４﹒１萬輛，同比下降４１％，環比下

降４３％。乘聯會分析，新能源汽車銷量的增長達到了一個瓶頸階段，在２０２３年新能源政策

退市後，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等

頭部企業降價，造成了消費者的觀望情緒，下降較大。１月新能源乘用車零售銷量達到３３﹒２

萬輛，同比下降６﹒３％，環比下降４８﹒３％；１月新能源乘用車批發銷量達到３８﹒９萬輛

，同比下降７﹒３％，環比下降４８﹒２％。１２月出現的新能源銷量走緩特徵仍在延續。



７﹒ 官媒《經濟日報》指，當前中國推進商品房預售制逐步向現房銷售過渡的時機進一步成熟

。商品房預售制與過去房地產開發高槓杆、高周轉、高負債「三高」模式緊密相連，如今弊端日

益顯現，商品房預售制改革箭在弦上。預售改革或意味著以往「樓花」銷售制度將受到限制，儘

管能防止爛尾樓現象快速擴大，但可能對房企資金鏈帶來更大壓力。２０２３年將因地制宜鼓勵

有條件的地方開展現房銷售試點。現房銷售不能一蹴而就，更適宜逐步過渡。當前房地產市場正

在積蓄各方面力量力求企穩復甦，如果現房銷售切換得過快，就可能會不利於企業緩解資金鏈吃

緊的困境。因此，現房銷售可以找準時機，因城施策，逐步推廣。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７８０２，較上個交易日４時３０分收

盤價升７４點子，止三連貶，脫離１個月低位。全日在６﹒７７０７至６﹒７８７５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０點子，報６﹒７８９８。中國外匯交易中心人民幣兌一美

元中間價今報６﹒７７５２，較上個交易日升２１５點子，結束三連貶，脫離近１個月低位；上

個交易日報６﹒７９６７。（ｄｗ）

