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AH股新聞

08/02/2023 17:00

《鍾之日記》知乎搭上ＡＩ創新高，抖音搶市場美團瀉

　　《鍾之日記》２月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　聯儲局主席鮑威爾隔晚未有發表更鷹立場，只重申通脹降溫，美股先跌後回升，三大指數更
倒升收市。香江魚缸今日表現反覆，在２１３００好淡爭持，收市微跌１５點。
　　恒指低開１４點，報２１２８３，甫開曾轉升１４４點，高見２１４４３點，之後升勢不保
，曾轉跌１１９點，低見２１１７８，臨近午市再度回勇。港股午後繼續升跌交替，最終收報
２１２８３，跌１５點或跌０﹒０７％，主板成交１１５６﹒０１億元。國企指數報７１８９，
跌４２點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報４４３１，跌８４點或跌１﹒８８％。
　　金融股今日偏強，本地銀行股更全線上升，大新銀行（０２３５６）升３％，匯控
（００００５）升２﹒１％，渣打（０２８８８）升近２％，恒生（０００１１）、東亞
（０００２３）齊齊升１﹒２％，中銀（０２３８８）升０﹒４％。
　
＊滬指偏軟收跌１５點＊
　
　　外圍因素繼續左右滬深股市，美國總統拜登在國情咨文警告中國若侵犯美國主權，將採取行
動保衛國家，不要賭美國會輸，又指與中國尋求競爭而非衝突，並將投資創新和關鍵產業，尤其
是中國試圖掌控的領域，並與盟友合作保護先進科技。中國外交部發言人毛寧在北京主持例行記
者會，對於美國總統拜登提及與中國的競爭關係，毛寧引述國家主席習近平此前的說法指，寬廣
的地球完全容得下中美各自發展。
　　Ａ股午後跌幅擴大，軍工、半導體等板塊下跌，拖累滬綜指全日下跌０﹒４９％，報
３２３２﹒１１點，深成指跌０﹒６２％，創業板指倒跌０﹒４８％。
　　成交收窄，兩市全日成交８０４７億元人民幣，按日減少４﹒８％；陸股通今日淨流出
１３﹒８９億元人民幣，連續第四個交易日流出。
　
＊語言學習靠高質素文本，知乎被看高一線＊
　
　　ＣｈａｔＧＰＴ大行其道，並被市場找到其廣泛的應用場景，更有人形容其為革命性的知識
傳播方式，國內外各大科企都在積極研發類似的聊天機械人，不過要研發有用的聊天機械人則必
須有龐大的高質素文本進行訓練，才能輸出有價值的內容。這在英文世界相當容易可以做到，因
為光是以英文作為官方語言的國家有７３個，人口超過１０億，這還沒計及將英文作為第二語言
的龐大人群，巨量人口利用英文在書籍、期刊和互聯網進行高質素交流，可以利用的素材可謂無
窮無盡，但中國作為後發國家，人口教育質素仍有進步空間，而且近年來網上內容農場泛濫，令
中文互聯網的內容質素乏善可陳。
　　就在這個時候，主打高質量內容問答的知乎（０２３９０）就被看高一線，中國主流機構認
為知乎在數據積累方面擁有天然優勢，有利於培養高質素的聊天機械人。知乎今日遭資金大炒特
炒，全日價飆３９﹒６％，報３２﹒４５元，盤中曾漲超過５７％去到３６﹒６元，創歷史新高

　　另據內媒報道，網易（０９９９９）旗下網易有道的ＡＩ技術團隊已投入到語言學習技術在
教育場景的落地研發中，目前該團隊正在ＡＩ口語老師、中文作文批改等細分學習場景中嘗試探
索，將盡快推出相關的ｄｅｍｏ版產品。網易現價升１﹒１％，報１４２﹒５元。
　
＊抖音否認推外賣服務，美團大瀉近７％＊
　
　　美團（０３６９０）官方發布萬人招聘消息，開放超２２００個具體崗位，上萬工作機會，
包括技術、商業分析、產品、供應鏈等類型，工作地遍布北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都
等數十座城市。與此同時，抖音據報將於３月１日上線全國外賣服務，字節跳動招聘官網已掛出
外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。
　　不過，抖音內部人士稱沒有「３月１日全國上線外賣服務」計劃，抖音到家業務並未採用「
外賣」一詞，而是稱之為「團購配送」項目。目前抖音的團購配送試點還在進行，未來會逐步推
廣，沒有明確具體的時間節點，也不會在同一時間點全國同步推廣。目前，抖音到家業務有兩個
項目在試點中，除了閉環的團購配送，另一個是開放平台與餓了麼小程序合作。
　　雖然隔晚納指表現唔錯，不過科網股沽壓大。美團（０３６９０）插６﹒５％，為表現最差
藍籌；餓了麼母企阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２％；至於近日熱炒嘅ＡＩ概念股商湯
（０００２０）再遭主要股東軟銀集團減持，收市急挫６﹒６％；嗶哩嗶哩（０９６２６）挫
３﹒６％；快手（０１０２４）插６﹒２％；阿里健康（００２４１）跌３﹒６％，小米
（０１８１０）跌３％，京東（０９６１８）下滑１﹒５％；但騰訊（００７００）升０﹒６％

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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