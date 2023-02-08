《經濟通通訊社８日專訊》ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒，Ａ股概念股紛紛公告與ＡＩ產業關聯

，板塊今日表現分化。凡拓數創（深：３０１３１３）開盤飆１１％，公告稱公司的數智虛擬人

等產品應用了ＣｈａｔＧＰＴ等相關技術。科大訊飛（深：００２２３０）公告，公司有

ＣｈａｔＧＰＴ相關技術積累，並保持核心技術處於世界前沿水平，今日開盤再升２﹒１％。

儘管公司收關注函，被要求說明公司ＮＬＰ業務的具體產品、應用情況、研發投入及相關財

務數據。但此前已經錄得７連板的漢王科技（深：００２３６２）今日繼續高開近半成。目前升

３﹒９％，報３３﹒９元（人民幣．下同）。

消息稱微軟將向企業提供定制版ＣｈａｔＧＰＴ，或推動ＡＩ產業化由軟件向硬件切換，未

來相關市場空間或近１８００億。海天瑞聲（滬：６８８７８７）在互動平台表示，公司主要向

微軟提供智能語音－訓練數據定制服務及訓練數據等產品。海天瑞聲造端升１﹒９％，報１６１

元。

不過科大國創（深：３００５２０）公告澄清，未與ＯｐｅｎＡＩ開展合作，與

ＣｈａｔＧＰＴ無相關業務聯繫，公司股價今日回吐５﹒３％，報２３﹒７４元。

接連大漲後，ＣｈａｔＧＰＴ部分概念股今回吐，東港股份（深：００２１１７）、福石控

股（深：３０００７１）挫逾７％，宏景科技（深：３０１３９６）跌４﹒４％。（ｄｗ）



