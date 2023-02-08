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AH股新聞

08/02/2023 10:07

《Ａ股焦點》ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒Ａ股齊發公告，漢王科技續漲

　　《經濟通通訊社８日專訊》ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒，Ａ股概念股紛紛公告與ＡＩ產業關聯
，板塊今日表現分化。凡拓數創（深：３０１３１３）開盤飆１１％，公告稱公司的數智虛擬人
等產品應用了ＣｈａｔＧＰＴ等相關技術。科大訊飛（深：００２２３０）公告，公司有
ＣｈａｔＧＰＴ相關技術積累，並保持核心技術處於世界前沿水平，今日開盤再升２﹒１％。
　　儘管公司收關注函，被要求說明公司ＮＬＰ業務的具體產品、應用情況、研發投入及相關財
務數據。但此前已經錄得７連板的漢王科技（深：００２３６２）今日繼續高開近半成。目前升
３﹒９％，報３３﹒９元（人民幣．下同）。
　　消息稱微軟將向企業提供定制版ＣｈａｔＧＰＴ，或推動ＡＩ產業化由軟件向硬件切換，未
來相關市場空間或近１８００億。海天瑞聲（滬：６８８７８７）在互動平台表示，公司主要向
微軟提供智能語音－訓練數據定制服務及訓練數據等產品。海天瑞聲造端升１﹒９％，報１６１
元。
　　不過科大國創（深：３００５２０）公告澄清，未與ＯｐｅｎＡＩ開展合作，與
ＣｈａｔＧＰＴ無相關業務聯繫，公司股價今日回吐５﹒３％，報２３﹒７４元。
　　接連大漲後，ＣｈａｔＧＰＴ部分概念股今回吐，東港股份（深：００２１１７）、福石控
股（深：３０００７１）挫逾７％，宏景科技（深：３０１３９６）跌４﹒４％。（ｄｗ）
　

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