《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市國資委主任白廷輝昨日在上海市國資

國企改革發展暨黨建工作會議上表示，上海要努力推動國有資本和國有企業做強做優做大，力爭

全年主要經營指標增速６％以上，固定資產投資總額、在滬繳納稅費、重點行業等經濟增長指標

高於全市平均增速。

同時，上海要分層分類建設世界一流企業，要實施新一輪上市公司高質量發展行動，推動一

批符合國家戰略、市場認可度高的企業上市。目前上海方面也已審議通過了關於上海市國企加快

建設世界一流企業的實施意見，有望近期發布。

對於國資國企如何進一步深化改革，會議透露，上海要推進戰略性重組專業化整合。改組或

組建交易、人才等企業集團，推進金控公司申設。加大落後產能淘汰和「兩非兩資」清退力度。

上海還將穩妥推進混合所有制改革。支持企業適時引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰

略投資者。深化區域性綜改試驗及「雙百」、「科改示範」專項改革，持續推進員工持股試點。

完善中國特色現代企業制度，健全市場化經營機制。深化職業經理人薪酬制度改革，繼續實施一

批股權類或現金類激勵計劃。

