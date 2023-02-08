《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市通信管理局昨日發布的《上海市信息

通信行業加強集成創新持續優化營商環境二十條》提出，上海２０２３年將新建成５Ｇ基站１萬

個，５Ｇ網絡流量佔比超過６０％，５Ｇ基站密度保持全國第一。實現每萬人擁有ＯＴＮ（光傳

送網）站點數達到３個，全市固定寬帶平均接入帶寬達到４００Ｍｂｐｓ，在用數據中心達到

４０萬標準機架。

在降低企業通信成本方面，「二十條」提出，將整治寬帶接入市場，降低企業寬帶資費。

２０２３年底力爭上海中小企業寬帶平均資費較同期下降３０％，中小企業專線平均資費較同期

下降２５％。

為營造創新生態，「二十條」提出，推進放管服改革，開展「不見面審批」等便利舉措。同

時，進一步向民營資本開放通信市場准入，持續推進增值電信業務對外開放試點等。

在５Ｇ融合應用方面，上海力爭至２０２３年底，全市教育、醫療和文旅行業５Ｇ應用滲透

率超過３０％，大型工業企業５Ｇ應用滲透率超過３５％，為５Ｇ融合應用助力千行百業數字化

轉型打造成熟產業生態。

此外，「二十條」還提出，上海要積極支持臨港新片區無駕駛人智能網聯汽車創新應用，落

實無駕駛人智能網聯汽車測試專區的５Ｇ網絡覆蓋和車路協同設施建設，編制發布無駕駛人智能

網聯汽車測試道路網絡性能標準和建設標準等系列標準規範，加強「５Ｇ＋車聯網」和無駕駛人

智能網聯汽車網絡和數據安全管理等。

